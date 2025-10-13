Aurora diventa un laboratorio artigiano a cielo aperto: tutto pronto per "In the making"

Sabato 25 ottobre 2025 il quartiere Aurora a Torino si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto con “IN THE MAKING”, una giornata dedicata alla valorizzazione del lavoro artigianale e alla scoperta dei mestieri che danno forma alla città, con particolare attenzione a quelli attivi nella Circoscrizione 7.

L’iniziativa, promossa da un ampio partenariato di realtà locali, ha come obiettivo quello di riscoprire, sostenere e mettere in rete gli artigiani del territorio, offrendo al pubblico l’occasione di conoscerli da vicino e sperimentarne le tecniche.

“L’evento In The Making è un format che viene riproposto nei vari quartieri della Circoscrizione 7” afferma la consigliera Maurizia Cabbia, coordinatrice della Sottocommissione Artigianato “e attraverso il dialogo, l’inclusione e la partecipazione delle realtà associative e artigianali del territorio, promuove il saper fare e la prossimità sui quartieri attraverso giornate espositive per offrire la possibilità alle realtà esistenti sul territorio di implementare la propria visibilità”. Il coordinatore Ninni, nella funzione della Commissione Lavoro, confida molto nel valore creativo e rigenerativo dell’artigianato che è anche veicolo di cultura ed integrazione tra nuovi cittadini e le diverse generazioni.

Per tutta la giornata, il tratto di Lungo Dora Firenze, tra via Bologna e via Ancona, sarà pedonalizzato e trasformato in un percorso tra saperi, materiali e creatività manuale, con un occhio alla importante storia artigianale e industriale del quartiere, sviluppatosi tra Otto e Novecento come borgata operaia.

L’ingresso è libero e gratuito. Maggiori informazioni su https://www.vivoin.it/events/in-the-making-artigiani-in-mostra-a-torino/