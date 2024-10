Nichelino, 'furbetti dei rifiuti' ancora in azione: maxi abbandono in via Torricelli

I cosiddetti 'furbetti dei rifiuti' continuano a colpire imperterriti nella cintura sud di Torino. Una settimana fa si segnalava il maxi abbandono di rifiuti ingombranti in lungo Po Abellonio, a Moncalieri, questa volta il teatro è stata via Torricelli a Nichelino.

Una discarica a cielo aperto

Quasi all'incrocio con la trafficatissima via XXV Aprile, nei giorni scorsi sono state lasciate sedie, porte e oggetti di ogni genere. Il tutto a pochi metri dai bidoni, trasformando un tratto di strada in una sorta di discarica a cielo aperto.

In questi casi occorrerebbe contattare il Covar14, il servizio di raccolta rifiuti che opera in diversi comuni della zona, ma per qualcuno evidentemente è molto più semplice e veloce mollare tutto lì, specie di notte e con l'aiuto delle tenebre, che dover pagare per far smaltire questi rifiuti ingombranti.

Abbandono nelle ore notturne

A pagare il prezzo di questa cattiva abitudine sono il decoro di quel tratto di Nichelino e in casi anche peggiori la salute pubblica, visto che in passato sono stati abbandonati anche rifiuti potenzialmente pericolosi, come liquami e scarichi industriali.