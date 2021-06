Shade in visita al centro estivo di Collegno e Grugliasco

Un incontro speciale per i ragazzi di Spaziomnibus, che, a sorpresa, hanno ricevuto la visita del rapper torinese Shade.

I giovani del centro estivo delle scuole “Moglia” di Collegno e “Di Nanni” di Grugliasco hanno avuto l’occasione di passare la giornata con il famoso rapper che si è intrattenuto con loro, trascorrendo ore in totale divertimento e svago.

Un sodalizio che conferma il rapporto con i ragazzi di Collegno e Grugliasco, dal momento che Vito Ventura, in arte Shade, dopo essere apparso l’anno scorso in un videoclip realizzato proprio dai giovani del centro estivo, è tornato a fare loro una visita speciale.

Il rapper di Torino, classe 1987, che ha iniziato la sua carriera a 16 anni divenendo poi non solo un cantante ma anche un famoso doppiatore, ha dimostrato un forte legame con il territorio, ma anche la spensieratezza di un giovane che si è fermato a giocare con i ragazzi, improvvisando anche una partita a calcio.

Autografi e non solo, dunque, ma anche uno speciale omaggio che ha avuto modo di ricevere dai bambini del centro estivo che hanno creato una coreografia a lui dedicata.