Guasto al linea sulla Torino-Milano, ritardi e treni cancellati: disagi tra i passeggeri

Disagi tra i viaggiatori, che hanno dovuto prendere un bus sostitutivo o cambiare treno. La circolazione è poi ripresa su un solo binario, a senso unico alternato, per entrambi i sensi di marcia. Da quanto si apprende da Ferrovie dello Stato, il guasto verrà riparato in giornata per permettere un ripristino del traffico.