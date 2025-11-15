Congresso regionale della Faisa Cisal Piemonte: eletto segretario Vincenzo Filoramo

Oggi, presso la sede Faisa Piemonte, si è svolto il congresso regionale della Faisa Cisal Piemonte: è stato eletto segretario regionale Vincenzo Filoramo. L'evento è stato partecipato, registrando la presenza di lavoratori di ogni settore autoferro, così come esponenti istituzionale di ogni colore politico.

Dal Comune erano presenti il consigliere della Lega Giuseppe Catizone e il presidente della Commissione Trasporti Tony Ledda, oltre al presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. In sala anche gli assessori regionali ai Trasporti Marco Gabusi e alla Sicurezza Maurizio Marrone, oltre ai consiglieri regionali Silvio Magliano (Cirio presidente) e Monica Canalis (PD).

L'evento è stato guidato dal Segretario Nazionale Mauro Mongelli e dal Segretario Regionale Cisal Michele Schifone. Si è affrontato il delicato tema delle prossime gare del trasposto pubblico locale. Tra i tanti interventi, l'assessore Marco Gabusi ha dichiarato che in questi giorni ha lavorato insieme all'Agenzia Metropolitana e alcune difficoltà sembrano superate. Il prossimo 24 novembre, durante il confronto programmato presso il Grattacielo della Regione, verranno comunicati i dettagli

"Un messaggio che noi della Faisa Cisal, accogliamo positivamente e ci fa ben sperare per il riconoscimento del valore sociale ed occupazionale del Tpl Piemonte", conclude Filoramo.