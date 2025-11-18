Sicurezza pedonale, parte il piano della Circoscrizione 8: asfalti nuovi e zero barriere

Prosegue senza sosta il piano di interventi dedicati alla sicurezza stradale e pedonale nella Circoscrizione 8. L’amministrazione sta portando avanti una serie di cantieri mirati al rifacimento di manti stradali, marciapiedi e attraversamenti, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la fruibilità e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. In via Belfiore, nel tratto compreso tra corso Raffaello e via Valperga Caluso, sono in corso le operazioni di scarificazione e rifacimento completo del manto stradale. Un intervento atteso dai residenti, che da tempo segnalavano la presenza di buche e avvallamenti.

Cantiere aperto anche in corso Bramante, di fronte all’ospedale Molinette, dove si sta procedendo a una rivisitazione dell’assetto stradale, comprensiva del rifacimento della copertura e dell’installazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale. “L’area è tra le più trafficate della zona, con un importante flusso di ambulanze, personale sanitario e utenti della struttura ospedaliera” così il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta.

Particolare attenzione è dedicata ai pedoni, con l’inserimento di attraversamenti più sicuri e inclusivi, pensati anche per le persone con fragilità. Previsti inoltre nuovi percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti e la rimozione delle barriere architettoniche residue, per garantire una mobilità più accessibile a tutti.