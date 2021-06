Ex Embraco, Nosiglia tuona: “E’ una ferita, tradito l’articolo 1 della Costituzione”

“C’è una preoccupazione che riguarda tutti e che voglio sottolineare, presentandola con voi a Maria. È quella per il lavoro”. E’ un messaggio preciso, dai toni duri, quello che l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia rivolge alle istituzioni, citando il caso ex Embraco.

“Stiamo uscendo da un periodo incredibile di angoscia e di lutti dovuto alla pandemia. Ci parliamo molto di ripresa, di ritorno alla normalità. Ma sappiamo bene che questi ultimi mesi lasceranno ferite profonde. Ferite che per noi, a Torino e nel nostro territorio, riguardano soprattutto il mondo del lavoro. Come quella dell’ex Embraco che non si vuole affrontare e risolvere malgrado l’impegno profuso dalla Regione, dal Comune di Torino e quelli di Chieri e limitrofi, dalla Diocesi e dai sindacati e lavoratori che stazionano in piazza Castello ormai da tanto tempo. Vi confesso che tutto ciò mi addolora moltissimo, anche come cittadino” prosegue l’arcivescovo.

“La nostra Repubblica è fondata sul lavoro: ma mi chiedo se qui tale principio basilare non sia stato tradito, e se non sia il momento di sollecitare chi ha responsabilità istituzionali ad una presa di posizione chiara e decisa" è l'appello di Nosiglia alle istituzioni.

Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato inoltre diverse situazioni dolorose e paradossali: fabbriche che chiudono, lavoratori e famiglie abbandonati non perché non ci fossero prospettive di lavoro, ma perché qualcuno ha approfittato di qualche debolezza per favorire i suoi giochetti finanziari” ribadisce Nosiglia.

Nosiglia: "Famiglie allo stremo"

“Molte famiglie sono allo stremo, non solo per le difficoltà del lavoro che viene meno ma anche perché prive di una speranza per il futuro” ha affermato il monsignore ai fedeli. “L’epidemia ha abbassato il nostro orgoglio e ha fatto emergere quanto la carenza di valori etici e spirituali siano stati ignorati e disattesi, sotto la spinta di un cieco individualismo e della ricerca del bene per se stessi a scapito del bene comune” ha proseguito Nosiglia.

Per l’alto prelato, la tragica esperienza vissuta a causa del Covid deve interpellare la società su uno stile di vita ritenuto fino a ieri all’avanguardia nella tecnologia, nella medicina e nell’uso smodato di mezzi sofisticati per la propria felicità: “Tutto ciò - ha ribadito Nosiglia - è stato messo in ginocchio nel caos della paura da un piccolissimo virus, così come avvenuto nel Medioevo con la peste e il colera”.

Nonostante queste premesse, l’arcivescovo ha invitato i cittadini a vedere nella crisi un’opportunità: “Questo può accadere se aiuta le nostre comunità a interrogarsi seriamente sul proprio stile di vita, sull’uso corretto e solidale dei soldi e delle risorse economiche, sul vivere ogni giorno con sobrietà, senso del limite e sull’apertura alla fraternità”.

Damilano: "Non mi riconosco in una politica che lascia indietro gli ex Embraco"

“Oggi l’arcivescovo di Torino Nosiglia ha detto che sul lavoro l’Italia tradisce la Costituzione e che lui si vergogna a passare davanti ai lavoratori Embraco. Anche questa volta lo ringraziamo. Si tratta di parole forti che dimostrano come il lavoro sia la vera emergenza di questa ricostruzione” è il commento di Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra.

“Sono orgoglioso di essere italiano e torinese, ma non sempre mi riconosco in una politica che lascia indietro chi è in difficoltà come i lavoratori Embraco. L’Italia sta cambiando e questo governo ha accelerato la trasformazione e l’attenzione ai cittadini, ma nel futuro molto potremo fare tutti insieme. Investire sul lavoro è l’unica strada da percorrere perché nessuno resti indietro” ha concluso Damilano.