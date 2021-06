Torino va di corsa, si conclude la Mezza di Torino: "Un ritorno alla normalità"

Profumi di inizio estate e soprattutto di “Ritorno alla Normalità” hanno dato forza e carattere alla VI edizione di “la Mezza di Torino” targata Base Running. 1500 partecipanti divisi alla partenza in 3 batterie separate al Castello del Valentino. Forse non era la serata adatta per cercare il proprio best time sulle distanze dell’evento.

Di certo la voglia di pettorale sulla canotta e di tagliare il traguardo con le braccia alzate hanno caratterizzato il primo grande evento di running cittadino.

Nella 10 km DAVIDE SCAGLIA (Battaglio Cus Torino Atl.) sale sul gradino più alto del podio con un tempo di 31’ e 45”. Argento a PAOLO GALLO (Atletica Gio’ 22 Rivera) che percorso la distanza in 32’ e 05”. Al terzo posto GIANLUCA FERRATO (Atletica Saluzzo) in 33’ e 08”. CARLA PRIMO (Rari Nantes Torino) vince nella categoria donne con un tempo di 37’ e 37”. Seconda IRIS BARETTO (S.S. Trionfo Ligure) in 38’ e 43”. Terza FRANCESCA RIMONDA (ASD Vigonechecorre) in 39’ e 17”.

Nella categoria regina della manifestazione, in 1h 6’ e 28”, vince RIUNGU ERIC MUTHOMI (Atletica Saluzzo). Medaglia d’argento a KIPNGETICH SAMMY (Atletica Saluzzo) in 1h 06’ e 46”. Bronzo per MARCO MAZZON (Run Athletic Team ASD) in 1h 12’ e 51”. SARA BROGIATO (C.S. Aeronautica Militare) in 1h 15’ e 15”, MURIGI LUCY WAMBUI (Atletica Saluzzo) in 1h 16’ e 13”, TEGEGN ADDISALEM (Atletica Saluzzo) in 1h 18’ e 34” completano il podio femminile della mezza maratona.