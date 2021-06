Completamento viale della Spina: da martedì chiuso al traffico lo svincolo da corso Grosseto

Da domani mattina alle 10 chiuso al traffico lo svincolo di immissione alla Torino-Caselle, da corso Grosseto. Si tratta dell’inizio dei lavori per la connessione di viale della Spina con la superstrada.

Chi va verso la tangenziale deve fare via Ala di Stura e poi via Reiss Romoli

I veicoli diretti verso la tangenziale, provenienti da corso Grosseto, dovranno quindi svoltare a sinistra su via Ala di Stura e poi a destra su via Reiss Romoli. Quelli provenienti da via Fossata dovranno proseguire dritto su via Ala di Stura e poi svoltare a destra su via Reiss Romoli. Non cambierà nulla per i mezzi provenienti dalla superstrada e diretti a Torino: rimarrà sempre percorribile lo svincolo di via Reiss Romoli.

Da corso Venezia fino a largo Orbassano

Un cantiere che si inserisce nell'intervento generale di sistemazione del Passante Ferroviario, tra piazza Baldissera e corso Grosseto. Con il completamento dell’asse viario fino a corso Grosseto, dal raccordo autostradale Torino-Caselle sarà possibile, senza soluzioni di continuità, inserirsi lungo corso Venezia e attraverso la spina centrale arrivare a largo Orbassano.

Questo progetto completa altresì un tratto della direttrice 1 del Biciplan della città, collegando la spina centrale con tutta l'area Nord e il sistema ciclabile di corso Grosseto, in via di realizzazione, e di corso Vercelli. La connessione stradale permetterà inoltre un veloce collegamento al sistema ferroviario metropolitano attraverso la stazione di Rebaudengo, offrendo un ulteriore possibilità intermodale di accesso al centro città.