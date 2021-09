Non solo neve: Bardonecchia si regala un'estate nel segno dell'avventura

A Bardonecchia è tutto pronto per San Giovanni. L’Alpine Coaster con i suoi 1000 metri di pista da percorrere d’un fiato, con curve paraboliche, dossi e cambi di pendenza; il Parco Avventura con i suoi 40 giochi sugli alberi, tra piattaforme aeree e tirolesi; il Mini Parco per i bimbi più piccoli; la Parete di arrampicata con il suo sistema di massima sicurezza ed il Noleggio Bike, con tantissime tipologie di bici diverse, dalle cross country alle e-bike.





Alpine Coaster è sinonimo di estate: si tratta di una slitta biposto utilizzabile in tutte le stagioni che garantisce una discesa emozionante tra i meravigliosi boschi di Campo Smith, ideale sia per adulti che per bambini. È possibile controllare la velocità della propria avventura a bordo, grazie ad un semplice sistema di leve frenanti, in modo tale da potersi godere a pieno i meravigliosi panorami offerti dai pendii del Monte Colomion.

Inoltre, in quota sarà possibile trovare numerosi itinerari escursionistici segnalati di alto pregio paesaggistico e naturalistico, abili a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di turista, dai più allenati, a coloro che vogliono godersi tutta la meraviglia di una semplice passeggiata nella natura. Ideali sia per pedoni che per bikers. Infatti, l’estate 2021 è sinonimo di libertà e sostenibilità, grazie alla vasta gamma di e-bike offerte dal noleggio del Bardonecchia BikePark, che consentiranno a tutti di affrontare in completa tranquillità gli itinerari offerti dalla natura.