Giochi online per grandi e piccini

I giochi online non sono più solo una moda del momento ma un vero è proprio business in crescita esponenziale. Ogni anno le statistiche ci fanno capire che non è più di giochini che si parla ma di vere e proprie realtà ludiche di tendenza e che riescono a muovere milioni di euro al giorno. Quando si parla di giochi online si può dividere la categoria in due macro fasce di appartenenza: i giochi online per tutti, anche i più piccini e i giochi online a scommessa per i soli adulti che vogliono mettere a dura prova i propri nervi e aumentare l’adrenalina scommettendo attraverso il web, comodamente seduti sulla propria poltrona mentre, lí fuori, è in corso un pandemia mondiale. I due settori sono entrambi remunerativi e altamente competitivi. Il mercato non è saturo ma molto veloce e tecnologicamente avanzato. Molti imprenditori hanno già investito nel settore dei giochi online accompagnati da software house gaming e compagnia di marketing web.

Aggredendo il mercato con nuove idee, nuovi siti dedicati al gioco online al quale si aggiunge facilmente un altro mercato: quello delle App per smartphone. Settore sempre in crescita per l’aumentare di dispositivi venduti e di migliorie grafiche che li rendono strumenti di gioco perfetti; portatili e performanti. Performanti per il secondo target di giochi, quello gratuito. Tanti ormai sono i siti che espongono migliaia di giochini html5 giocabili gratuitamente… ma come guadagnano questi portali di gioco? Semplice, con il più classico dei metodi di remunerazione proveniente da sistemi fruibili gratuitamente: Con la pubblicità!