Migranti stipati su camion fermati nella notte sulla tangenziale di Torino: tentavano di raggiungere la Francia

La scorsa notte quattordici migranti, dodici iraniani e due iracheni, sono stati scoperti dalla polizia stradale sui rimorchi di due tir fermi sulla tangenziale di Torino, nell'area di servizio Rivoli Nord, in direzione della Francia.

A dare l'allarme è stato un camionista, che si è accorto di strani movimenti attorno ai mezzi. I quattordici migranti, tutti adulti, erano già stati identificati a Lecce e si trovano ora negli uffici della Questura. Martedì, nella stessa area di servizio erano stati scoperti sei stranieri originari del Bangladesh.

Sono in corso le indagini per cercare di capire in che modo i migranti siano riusciti a raggiungere Torino e chi li abbia aiutati.