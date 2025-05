Martedì l’ultimo saluto a Chiara e Simone, uccisi dal vicino di casa a Volvera

Martedì 6 si potrà dare l’ultimo saluto a Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 24, uccisi a coltellate dal loro vicino Andrea Longo, 34 anni. Un fatto che ha sconvolto Volvera, paese in cui la giovane coppia abitava, in un cascinale di via primo XXIV Maggio 47, dove il 24 aprile si è consumata la tragedia.

I due avevano in programma di trasferirsi a Rivalta per allontanarsi da quel vicino, con problemi psichici e precedenti penali, che li infastidiva e si era anche invaghito di lei. Ma non hanno fatto in tempo. L’uomo infatti li ha aggrediti mortalmente per poi togliersi la vita con lo stesso coltello.

Lunedì scorso gli amici hanno organizzato una fiaccolata e un lancio di palloncini bianchi per ricordare Chiara e Simone, una manifestazione che ha coinvolto circa duemila persone. Ora, martedì, ci sarà l’ultimo saluto, alle 15, nella Casa Funeraria Giubileo di corso Bramante 58/16 a Torino. Le salme verranno poi portate al tempio crematorio di Piscina e tumulate a Piossasco. A Volvera sarà lutto cittadino.