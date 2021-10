Torino Jazz Festival si regala una domenica con "l'imperatore" del Mali: arriva la world music di Salif Keita

Ancora ospiti di livello internazionale per il programma del Torino Jazz Festival, che anche per domenica propone appuntamenti a partire dalla tarda mattinata, per arrivare fino alla sera inoltrata.



Alle 11.30 e alle 16, al Teatro Vittoria andrà in scena Roberto Dani con "Solo", "una riflessionea partire dal silenzio". Musicista e didatta, Roberto Dani concentra la propria ricerca sull'improvvisazione, esplorando i confini tra libertà e scrittura e le possibili connessioni con altri linguaggi quali la danza, la multimedialità, il teatro contemporaneo. Tra i tanti, ha suonato con Annette Peacock, Kenny Wheeler, Norma Winstone, Giorgio Gaslini e oggi collabora con il fortunato trio di Stefano Battaglia. È fresco di pubblicazione il suo lavoro in solo “Notturno”.