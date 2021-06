Spaccio, i carabinieri sequestrano oltre 4 kg di droga: arrestati due corrieri

Due "corrieri della droga" sono stati arrestati dai carabinieri in due distinti episodi nel Torinese.

A Orbassano, lungo la strada provinciale al confine con Beinasco, i militari della Compagnia di Moncalieri hanno fermato una macchina di grossa cilindrata per un controllo. Il veicolo era condotto da un albanese residente a Genova il cui atteggiamento ha indotto gli operanti a perquisire l’auto consentendo di rinvenire e sequestrare oltre 4 kg di hashish suddivisi in 40 panetti da 100 grammi ciascuno, nonché 20.000 euro in contanti ritenuti presumibile provento dell’illecita attività. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto in carcere a Torino.