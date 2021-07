Call2Net si trasforma: è online la nuova identità visiva

È stato da poco svelato il progetto di rebranding che ha visto reinventare l’identity aziendale di Call2Net . Azienda in costante evoluzione che si pone tra le principali realtà nel campo della customer experience. Il momento del lancio della nuova identity aziendale non è giunto in un momento a caso, poiché proprio in questi giorni si festeggiano i 15 anni dalla nascita dell’azienda.



Fin dai primi giorni di attività, Call2Net si è distinta come una realtà proiettata verso il futuro. L’identità visiva, il logo e il sito web aziendale sono stati profondamente modificati proprio per rafforzare ancora di più il pensiero aziendale.

Call2Net, l’evoluzione dell’identity aziendale

I valori del gruppo, rappresentati ora al meglio da questa nuova evoluzione dell’identità visiva aziendale, permettono a ogni società di essere rappresentata e rispecchiata al meglio. L’evoluzione che Call2Net ha intrapreso negli anni, per affrontare i cambiamenti e le sfide di un mercato sempre in continua evoluzione, ora sono rispecchiate anche nell’identità visiva.



Un brand che ha da sempre legato la propria immagine ad un concetto di “innovazione e solidità”, ha scelto di festeggiare i primi 15 anni di attività con un look rinnovato. La scelta dei colori, che vogliono rispecchiare l’affidabilità e la professionalità di ogni persona presente in Call2net, si sono finalizzati in risultato minimal, moderno e technology-oriented.



Inoltre, la scelta di evolvere anche il proprio Pay-off in “Innovation behind the voice” che in lingua italiana viene tradotto con “L’innovazione dietro la voce” (in riferimento agli operatori telefonici), si appresta a rappresentare al meglio la visione del Gruppo. Innovando la customer experience adottando processi phygital per guidare il progresso.



Un gruppo coeso e sempre più affiatato

Anche se il rebranding del Gruppo è stato totale, i valori e le persone presenti in azienda sono rimasti gli stessi. Call2Net ha intrapreso questa evoluzione della sua immagine per riflettere al meglio la crescita costante e la solidità aziendale che la contraddistinguono.



Il 2020 si è chiuso con un fatturato di oltre 21 milioni di Euro - con una crescita superiore al 30% - e nella prima metà del 2021 il trend è sicuramente più che positivo. Le previsioni per il 2021, portano le previsioni di fatturato per Call2Net a raggiungere oltre i 25 milioni di Euro.



Le parole del Presidente di Call2Net Spa Franco Piro sono chiare e decisamente proiettate verso un futuro sempre più roseo:



“Questo è il capitolo successivo per Call2Net, non l'ultimo capitolo. Cambiamo identità, ma manteniamo i nostri valori e la nostra mission di società che accompagna le aziende nel difficile processo di business transformation. Traduciamo le innovazioni tecnologiche nella continua ricerca di soluzioni innovative in modalità multicanale, che mettono al centro il cliente e i suoi obiettivi di business”



La presenza su tutto il territorio italiano, con oltre 1.000 dipendenti e un know how aziendale di forte spessore, permettono a Call2Net di essere uno dei partner innovativi migliori per le aziende che vogliono seguire un percorso di trasformazione tecnologica della customer journey.