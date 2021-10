Ma cosa acquistiamo online?

Nelle scorse settimane ho intervistato il corriere di una nota piattaforma di vendite online, e alla mia domanda su quali fossero i prodotti di maggiore compravendita ha risposto: “Detersivi, deodoranti, ma anche assorbenti, pannolini per bimbi…”

Un’amica che voleva acquistare un libro – sempre online – e si è trovata di fronte al quesito del computer: “Lo vuole anche con autografo e dedica dell’autore?”

Non ho nulla contro il commercio telematico e capisco chi, per ragioni di lavoro, non ha tempo per recarsi al supermercato, per scegliere i prodotti, o per girovagare fra gli scaffali di una libreria o di un negozio di musica alla ricerca di qualcosa che catturi la sua attenzione.

Personalmente continuerò a recarmi in negozio, nel mercato del mio paese o nei grandi magazzini, alla ricerca dell’offerta migliore. Non rinuncio all’incontro con il venditore per farmi consigliare sulle pesche, sull’ultimo volume del mio scrittore preferito o sulla rimasterizzazione di quell’ellepì. E non critico né condanno chi sceglie tramite computer.

Mi chiedo, però, quali relazioni umane stanno costruendo le nuove generazioni.

Nell’ultimo anno (tra isolamento causa covid, scuola in DAD, coprifuoco, ecc.) i ragazzi sono vissuti fra videochiamate, chat, gruppi WhatsApp, acquisti online, attività fisica attraverso videolezioni, gare sportive con il joystick.

All’interno della sede Mediaset di Cologno Monzese c’è un enorme padiglione installato da una catena di grande distribuzione: tu fai la spesa online e poi te la trovi in un armadietto, la paghi con carta di credito, la ritiri prima di tornare a casa. Che comodità…

Abbiamo perso il contatto umano? Non importa: è decuplicato il consumo di psicofarmaci e sonniferi che, tanto, si comprano…online.