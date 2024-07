Aggredisce e rapina del cellulare un coetaneo vicino alla fermata della metro di Porta Susa: arrestato un 19enne senza fissa dimora

Lo ha prima avvicinato, a pochi passi dalla fermata della metropolitana XVIII dicembre, poi lo ha aggredito e minacciato portandogli via un telefono cellulare. Quindi si è dato alla fuga, lungo via Cernaia. E' questa la disavventura in cui è incappato un 19enne che ha chiamato i carabinieri: i militari si sono messi sulle tracce del malvivente, che è stato raggiunto poco dopo: si tratta di un coetaneo della vittima, senza fissa dimora.

Il giovane è stato portato in carcere con l'accusa di rapina, mentre la refurtiva è stata restituita al derubato.



In zona Pozzo Strada, invece, in un supermercato di corso Monte Cucco un 39enne torinese è stato sorpreso mentre cercava di rubare uno zaino rimuovendone il dispositivo antitaccheggio. L’accusa è di “furto aggravato” e per questo l’uomo è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.