Ciclista investito in corso Novara, Petrarulo: “Si sposti la pista ciclabile”

Ancora un incidente con tra auto e bici, a Torino: intorno alle 15 infatti, un ciclista è stato investito sulla pista ciclabile di corso Novara, all’angolo con via Frescobaldi. La dinamica non è al momento nota anche se pare che la vettura, in fase di svolta a destra, abbia colpito in pieno la bicicletta.

Tanta paura, ma nessun danno apparente per il ciclista, che non risulta ferito gravemente. Di fatto però, l’incidente ha riportato in auge polemiche sulla pista ciclabile.

A puntare il dito contro l’amministrazione è Raffaele Petrarulo (Forza Italia): “Avevo chiesto, insieme a cittadine e attività commerciali, che il percorso destinato ai ciclisti fosse spostato a fianco del viale alberato, in continuità con l’altro pezzo di pista ciclabile: ai sopralluoghi mi è stato detto che non si poteva fare, la mozione è stata bocciata e questo purtroppo è quello che accade”.