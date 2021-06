Crisi Embraco, domani pomeriggio convocato tavolo con le parti sociali

Questo pomeriggio l'assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino ha incontrato i lavoratori della ex Embraco, in presidio permanente ormai da settimane in piazza Castello, per informarli personalmente della convocazione per domani, 1° luglio 2021, alle ore 16.30 in videocollegamento, di un tavolo di crisi con le parti sociali e la Curatela per fare il punto della situazione.

"Ho voluto attendere fino all'ultimo minuto del 30 giugno che qualcuno "battesse un colpo" viste le innumerevoli sollecitazioni sia scritte sia mediatiche - ha commentato l'assessore - per fare il punto con i lavoratori e le parti coinvolte ho deciso di convocare la riunione. Un atto che ritengo "doveroso e dovuto" nei confronti delle 400 famiglie e in rispetto a chi, da mesi se non anni, chiede risposte concrete".