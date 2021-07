Comunali, Catanzaro dalla Uno al Comune: "Pronto per la lista del Pd"

“Torino deve essere più accessibile per tutti: sarò al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. Con queste parole il consigliere Pd della Circoscrizione 1 Angelo Catanzaro ha annunciato, ieri sera su Facebook, di volersi candidare alle prossime Comunali.

Dopo aver fondato a 18 anni, insieme ad alcuni amici, l’Associazione Italiani Paralisi Spastica Onlus, si è impegnato attivamente nel mondo del volontariato. Dopo aver militato diversi anni nel centrosinistra, nel 2016 è stato eletto in Circoscrizione 1, dove per cinque anni è stato coordinatore della Sottocommissione politiche a favore delle persone con disabilità.

Un’esperienza “fondamentale per conoscere meglio la macchina amministrativa”, che ha spinto Catanzaro a volersi candidarsi per le Amministrative. “Incoraggiato -spiega - dalle amiche e dagli amici dell'Associazione Diritto, ho deciso di mettermi a disposizione per poter portare la mia passione politica e le mie capacità in Consiglio comunale, auspicando di rientrare nella lista dei candidati del Partito Democratico Torino per le prossime elezioni amministrative di ottobre”.

“Sono consapevole -aggiunge - che sarà un periodo delicato e impegnativo: dovrò far conoscere me, le mie idee e il mio progetto per rendere Torino più accessibile a tutti e per essere, soprattutto, al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.