Comunali, M5S Torino: "Siamo la prova che il Movimento non è morto. A breve liste e candidato sindaco"

"Il M5S Torino è la prova che il MoVimento non è morto: a breve chiuderemo le liste elettorali, poi il candidato o candidata sindaca". È questo il post pubblicato dai pentastellati torinesi all'indomani dello scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

Il comico genovese ha rotto con l'ex Premier accusandolo di "non aver visione politica", dopo che l'avvocato il giorno precedente in conferenza stampa aveva detto "una diarchia non funziona. Non faccio il prestanome di un leader ombra".