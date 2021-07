Iniziare in Path of Exile può essere travolgente, ma ecco come iniziare il gioco sulla strada giusta.

Se questa è la prima volta che giocherai a Path of Exile, allora hai molto da aspettarti. Detto questo, c'è ancora molto da fare per te. Ci sono alcune somiglianze nel gioco con altri titoli dello stesso stile. Stai per fare un sacco di saccheggi, eliminare boss e guadagnare denaro nel gioco sotto forma di valuta PoE . Con questo in mente, ecco alcuni suggerimenti che dovrebbero portarti sulla strada giusta nel popolare ARPG.

Scegli il tuo personaggio

Il personaggio che scegli non influisce sulle abilità che puoi usare in Path of Exile. Questo gioco si concentra invece più su un sistema di abilità.

Le classi che scegli hanno ruoli particolari, con attributi fondamentali di forza, intelligenza e destrezza. Le classi tra cui puoi scegliere includono il Duellante, che si concentra sia sulla forza che sulla destrezza. Poi c'è il Malandrino, che è più una vera e propria classe di forza se stai cercando un personaggio da mischia. Se vuoi concentrarti sull'intelligenza, puoi scegliere il Templare, che è una combinazione di forza e intelligenza. La Strega nel frattempo è migliore per gli incantatori che usano l'intelligenza e l'Ombra combina l'intelligenza con la destrezza. Se ti senti a tuo agio con il gioco e desideri una classe a tutto tondo, scegli lo Scion.

Scegliere una lega

Questo potrebbe sembrare inizialmente confuso, ma fondamentalmente un campionato è un aspetto del gioco in cui cambi il modo in cui lo giochi. Forniscono varietà al gioco e quello che scegli determinerà l'approccio al gioco che adotterai.

Potresti semplicemente scegliere il campionato standard, che è il migliore tra cui scegliere all'inizio. C'è anche una lega hardcore che ha molti tratti familiari, ma in questa dovrai evitare la morte. Se muori, verrai mandato nella lega standard. Troverai anche campionati di sfida, che riceverai premi per il completamento. La durata di questi campionati tende a durare circa tre mesi. Se desideri adottare l'approccio in cui stai giocando da solo, puoi provare la lega auto-trovata in solitario.

Acquisire nuove abilità

C'è un modo piuttosto unico in cui guadagni nuove abilità in PoE. Potresti aver sentito parlare anche di sfere PoE che possono essere utili per l'utilizzo con le tue abilità, ma le sue gemme di abilità di cui avremo bisogno per usare attacchi, incantesimi e altro. Stiamo cercando gemme di supporto, che possono fornirti una varietà di abilità e buff. Queste gemme sono disponibili per tutte le classi, ognuna con un requisito di statistica. Per farli salire di livello, devi completare le missioni e distruggere i nemici.

Saccheggio

Una cosa che noterai molto presto è che ci sono molti saccheggi da fare nel gioco. Esistono diversi tipi di bottino separati dai colori. C'è il sistema di commercio PoE che gioca in questo, poiché avrai l'opportunità di scambiare oggetti rari che trovi. I colori vanno dal bianco, al blu, poi al giallo e all'arancione. Non devi davvero preoccuparti troppo degli oggetti bianchi, a meno che tu non sia all'inizio del gioco o stai per vendere oggetti per ottenere sfere esaltate e altro ancora.

Con questo consiglio, dovresti essere in grado di andare lontano in Path of Exile. Dovresti dare la priorità all'apprendimento di tutto ciò che puoi sul gioco prima di iniziare, poiché la quantità di informazioni che ti vengono lanciate può farti girare la testa in alcuni casi.

Detto questo, le dimensioni del gioco e dei contenuti che ottieni valgono più del tuo tempo, soprattutto per un gioco gratuito. Se stai cercando di iniziare il tuo viaggio verso la valuta PoE e macinare i nemici per raggiungere la gloria, allora si spera che questa conoscenza ti dia il vantaggio di cui hai bisogno. Una volta che hai un'idea dell'approccio che vuoi adottare in termini di personaggio che scegli e della lega in cui si trovano, sarai pronto a sperimentare ciò che PoE ha da offrire.

