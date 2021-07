Cresce il numero dei monopattini in sharing: da oggi a Torino arriva Voi

Cresce il numero di monopattini elettrici in sharing a Torino. Da oggi il capoluogo piemontese accoglierà infatti una flotta da 500 veicoli di Voi Technology, che si va ad aggiungere così alle altre otto compagnie operative (Helbiz, Bird, Dott, Wind, Bit, Lime, Circ, Link).

L'azienda svedese di micro-mobilità celebra il suo ingresso nella terza città d’Italia con una prova su strada: fino alle 16 sarà possibile testare i nuovi mezzi in via Roma, all'angolo tra piazza San Carlo e piazza Castello.

I Voiager 3X sono i primi monopattini ad essere stati dotati di batterie scambiabili, tecnologia che permette la riduzione di oltre il 50% di emissioni di CO2 per le operazioni di logistica, ma anche di incidenza sul traffico torinese. Non solo: il doppio cavalletto permette ai nostri monopattini una maggiore stabilità mentre sono parcheggiati, così da evitare quanto più possibile gli eventuali ribaltamenti. Per accedere all'App sarà necessario registrarsi con carta d’identità o passaporto o patente di guida.