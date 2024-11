Tragico incidente sulla provinciale 6 a Orbassano: perde la vita un 55enne

Tragico incidente nella serata di ieri a Orbassano in cui ha perso la vita il 55enne, Mario Lento. L'uomo stava viaggiando lungo la provinciale 6, in prossimità della rotonda con strada Stupinigi, con la sua Mini Cooper, in direzione Beinasco-Torino, quando è uscito di strada e si è schiantato contro il muro dell'azienda Gks.

Sbalzato fuori dall'abitacolo a causa dell'urto, il 55enne è morto sul colpo.

Inutili tutti i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto, per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Nell'incidente non sembrano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi.