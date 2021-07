Tesori, un progetto di Comunità per il Canavese

In coda all’incontro verranno presentato il calendario, della TESORI SUMMER SCHOOL, di cui l’incontro del 20 luglio è parte integrante. Si tratta di un percorso formativo completamente gratuito rivolto volontarie, volontari, operatrici e operatori del terzo settore, a pubblici amministratori e alla cittadinanza che prenderà il via sabato 24 luglio per concludersi nella seconda metà di settembre. Il corso, che si realizzerà in parte in presenza e in parte in videoconferenza, verterà sui temi della Riforma del Terzo Settore, sull’attivazione di iniziative di cittadinanza attiva e di collaborazione tra cittadini, enti pubblici e associazioni e sulla progettazione sociale.