Dalla fantasia dei bambini al prato reale, nasce il giardino scolastico Don Milani [FOTO]

E' stato inaugurato oggi un intervento che mette a disposizione delle allieve e degli allievi della scuola Don Milani un giardino didattico accogliente e ricco di elementi naturali di cui prendersi cura, utili a osservare la mutazione stagionale, uno spazio di creatività, esplorazione e osservazione guidata della Natura. L’obiettivo è stato offrire ai bambini un’occasione educativa di interazione con gli elementi naturali, un luogo di educazione motoria e gioco, lettura e didattica all’aperto.

Il giardino è l’esito di un percorso partecipato di ascolto e confronto non solo con gli insegnanti, ma con i bambini della scuola, i quali hanno prodotto oltre 300 disegni, espressioni di desideri e considerazioni sul futuro dello spazio esterno della loro scuola.

Il progetto

Il progetto, del valore complessivo di 100mila euro, è stato ideato e condotto dall’architetto Maurizio Cilli con il paesaggista Stefano Olivari, una delle anime di Orti Generali a Mirafiori. Promosso e sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è frutto dell’ottima collaborazione con la Città di Torino che, attraverso l’Assessorato alle Politiche educative e gli uffici dell’edilizia scolastica, ha svolto un ruolo fondamentale di supervisione delle operazioni all’interno della scuola e di supporto alla Consulta nella realizzazione del progetto.

"La fine dei lavori di un giardino scolastico è un passo importante per la scuola ma anche per tutta la comunità - dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino -. Restituire ai bambini e alle bambine uno spazio verde significa pensare alla loro crescita, a favorire e incentivare un rapporto più diretto con la natura. La Città ha accolto con gioia il quarto intervento della Consulta, realizzato quest'anno in una scuola primaria, con il coinvolgimento attivo delle classi e con il supporto dell'edilizia scolastica, che rappresenta ancora una volta come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in opportunità educative di qualità, rendendo la scuola un luogo sempre più accogliente, sostenibile e aperto al territorio".

Uno spazio naturale

L’intervento, nuovo esempio di interazione Pubblico/Privato, ha trasformato un’area in origine in larga parte asfaltata e impermeabile in uno spazio naturale rigenerato, dove è stato seminato un prato e definiti percorsi pedonali drenanti per garantire la miglior fruibilità e accessibilità. Sono state realizzate un’aula-teatrino e una pergola che sarà avvolta da piante rampicanti e offrirà una preziosa area ombrosa per le giornate estive. Sotto la pergola grandi tavoli consentono di svolgere attività didattiche, ricreative e laboratoriali all’aperto.

Sono state messe a dimora 700 piantine, a costituire un vero e proprio filtro vegetale tra l’Istituto scolastico e l’esterno, tra il Giardino Didattico e la città. La vegetazione arbustiva - sambuco, viburno, cornus sanguinea e ginestra - offre un habitat per varie specie di insetti e vegetali e favorisce la biodiversità. Elemento caratterizzante il progetto è la Casina di legno: rifugio, fortino, capanna…stimolo a disposizione dell’immaginario dei bambini e di attività educative al di fuori delle aule scolastiche.

“Sono contenta e orgogliosa di rappresentare l’impegno e portare il saluto delle Aziende e degli Enti Soci della Consulta - afferma Licia Mattioli, presidente della Consulta di Torino - Per il quarto anno consecutivo si rinnova la nostra collaborazione con la Città, focalizzata sulla valorizzazione di spazi pubblici. Con l’Assessorato alle Politiche Educative, con l’Assessore Salerno e tutto il suo staff che ringrazio, lavoriamo molto volentieri e bene. Quello di Consulta è un patto tra generazioni: investiamo e lavoriamo per valorizzare il patrimonio culturale del territorio per le giovani generazioni e per quelle a venire. Il Bene Comune è uno ed è indivisibile; realizzare un Giardino Didattico per una scuola è un compito straordinario: è investire sul rispetto e la cura degli elementi naturali, sull’attenzione e sulla bellezza, sul benessere e sul futuro, e siamo convinti di continuare a farlo”.