Accesso diretto e scelta del vaccino, l'Asl To5 si mobilita per 'reclutare' gli over 60

La campagna vaccinale sta procedendo spedita da diverse settimane, ma in Piemonte (e non solo) resta ancora un handicap da superare, quello degli over 60 , la categoria che presenta ancora un numero significativo di persone che non hanno aderito.

Per questa ragione, l'Asl To5, l'azienda sanitaria locale di riferimento per i cittadini di Chieri, Moncalieri, Nichelino e Carmagnola, ha deciso di varare un'operazione di 'reclutamento', andando incontro in ogni modo a coloro che non hanno ancora scelto di farsi immunizzare contro il Covid. L'iniziativa (aperta anche agli insegnanti e al personale scolastico) permette agli over 60 di accedere direttamente ai centri vaccinali del Foro Boario di Moncalieri e di corso Olia a Chieri per effettuare la vaccinazione e scegliere il vaccino che si desidera fare.

I due centri sono aperti tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 9 alle 15.