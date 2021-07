Decreto Sostegni bis, ora è ufficiale: nasce a Torino il centro ricerca per l'automotive

Una piccola buona notizia al termine di una giornata in cui, prima sul fronte Embraco e poi per quanto riguarda la Gigafactory, per Torino e il Piemonte erano giunte solo conferme di segno negativo. Per incrementare " l'innovazione del Paese nel settore automotive " è stato deciso di " istituire il Centro italiano di ricerca per l'automotive sui temi tecnologici ", con sede a Torino . Adesso è ufficiale: l

o prevede un emendamento al

Dl Sostegni bis

approvato in commissione Bilancio alla Camera.