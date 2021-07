L'Istituto Giolitti programma il 'Piano Estate' per favorire enogastronomia e ospitalità alberghiera

Il Piano Estate, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, è stato definito come “il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema di istruzione che riesca a far evolvere la scuola italiana in un’ottica di maggiore accoglienza ed inclusività attraverso logiche di apprendimento personalizzato”

L’istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti” ha saputo pienamente cogliere questa importante indicazione data dal Ministero ed ha progettato, se pur in tempo ristrettissimi, un’ampia offerta di corsi ed iniziative da offrire ai propri studenti nel periodo da metà giugno a metà luglio e nelle prime due settimane di scuola, a settembre. E così anziché allontanarsi dalla Scuola, gli studenti dell’Istituto Giolitti hanno fatto a gara per partecipare alle attività proposte che hanno permesso loro, in un anno così difficile, di approfondire e perfezionare le materie d’indirizzo in un clima particolarmente adatto all’apprendimento, alla socializzazione e alla collaborazione.

Grande importanza è stata data ai progetti rivolti agli studenti dell’indirizzo enogastronomia-servizi cucina anche per soddisfare la crescente richiesta di laboratori dedicati agli ambiti della pasticceria. Momenti clou sono state le ultime lezioni dei corsi “Pasticceria da Ristorazione”, tenuta da Michael Lucia, e “Cucina Gourmet”, tenuta da Davide Corvino. Entrambi ex studenti dell’IIS “Giolitti”, hanno fatto della cucina la loro vera ragione di vita. Michael Lucia, al termine degli studi, ha intrapreso un percorso di studi sull’alta pasticceria ed ora si appresta ad avviare la sua azienda. Davide Corvino, con in tasca il suo diploma conseguito con 100 e lode, ha lavorato presso diversi ristoranti stellati dimostrando la sua grande professionalità nonostante la giovane età.

Tre uscite didattiche, destinate agli studenti di tutti gli indirizzi ma che sono certamente state apprezzate dagli studenti dell’indirizzo “Tecnico per il turismo”: Pinacoteca Agnelli, con la guida in lingua inglese; il Museo del Cinema, con la guida in lingua francese e “Torino, una città da gustare”, tour del centro di Torino con tappa nei diversi caffè storici della città.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, i progetti destinati agli studenti con Bisogni Educativi Speciali ai quali sono stati destinati laboratori di cucina, creatività e di orientamento che hanno permesso loro di socializzare, collaborare e valorizzare le proprie potenzialità

Nella realizzazione di questo Piano Estate particolarmente prezioso è stato il ruolo svolto dalla Dirigente, Prof.ssa Franca Zampollo, che ha fortemente voluto e creduto in questo progetto, dal Prof. Alessandro Ricci, docente di enogastronomia, che ha dato vita alla struttura di tutto il Piano Estate coinvolgendo l’Istituto in tutte le sue sezioni (Enogastronomia, Sala Vendita, Accoglienza Turistica e Tecnico Turistico) e di tutti i Professori, sia delle materie d’indirizzo che di quelle curricolari, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questa macchina estremamente complessa ed articolata.

PROGETTI realizzati nel Piano Estate

Masterclass sulla Pasticceria Il settore della ristorazione, in costante crescita, è uno dei settori di impiego che offre più opportunità di lavoro sia nella ristorazione di base che in quella di alto livello per cui sono richieste specifiche competenze e abilità professionali. Visto che la scuola, ente di formazione umana e professionale, deve sapersi adattare alle esigenze e alle aspettative del mercato per offrire ai suoi alunni una preparazione adeguata e competitiva, tenuto conto dell’interesse dimostrato dagli alunni e considerato che all’interno dell’Istituto questo settore non è adeguatamente sviluppato si prevedono 3 Masterclass, dedicate sia al primo che al secondo biennio, sulla Pasticceria da banco, sulla Ristorazione d’albergo e sulla Panificazione. In una realtà complessa ed estremamente eterogenea come quella del nostro Istituto è quanto mai importante offrire agli alunni tutte le competenze necessarie per potersi inserire con successo e con competenze spendibili nel mondo del lavoro. Al termine della Master dedicata alla Pasticceria da ristorazione e d’albergo gli alunni incontreranno, all’interno della scuola lo Chef Michael Lucia, ex allievo dell’Istituto e ora che condividerà con loro la sua esperienza professionale e lavorativa.

2. Masterclass sui Regimi Alimentari e sulla Cucina Gourmet

In una società in continua evoluzione bisogna ampliare i propri orizzonti e le proprie specifiche competenze in ambito enogastronomico per soddisfare le aspettative del cliente e del mercato del lavoro in generale. Come riportano le statistiche Istat del 2017, solo in Italia si registrano quasi due milioni di persone che hanno scelto di adottare specifici regimi alimentari (vegetariani e vegani). Oggi il settore enogastronomico si caratterizza sempre più per la nascita di un settore di nicchia, particolarmente ricercato e richiesto dal mercato, legato alle strutture stellate in cui domina la ricerca e l’innovazione, che abbina alla tecnica raffinata la cura del particolare per creare rielaborazioni, spesso avveniristiche, di piatti tradizionali in conformità con il gusto contemporaneo.

La salute, il gusto estetico, il rispetto dell’ambiente e dei suoi abitanti stanno modificando le abitudini alimentari. Nel settore dell’enogastronomia innovare, creare, accostare e soprattutto essere aperti verso nuove tendenze è una caratteristica fondamentale che diventa requisito d’accesso per la professione. Lo chef oggi non dev’essere solo competente e genericamente pronto a soddisfare le esigenze del cliente ma deve essere altamente specializzato e creativo.

Le Masterclass sulla cucina vegetariana e vegana pensate per il primo e il secondo biennio, consentiranno agli alunni di maturare delle competenze pratiche e forniranno loro al contempo delle conoscenze teoriche legate ai valori nutritivi dei prodotti, alla salute e al corretto bilanciamento degli alimenti.

La Masterclass Cucina Gourmet, dedicata al secondo biennio, focalizzerà l’attenzione sulla preparazione e sulla realizzazione di piatti originali, raffinati e gustosi realizzati attraverso ricette d’autore che prevedano la sapiente combinazione di ingredienti tipici della tradizione italiana con altri provenienti dal mondo. Al termine della Masterclass gli alunni avranno la possibilità di incontrare e lavorare con un ex allievo del Giolitti, Davide Corvino, che vanta diverse e qualificate esperienze in ristoranti stellati.

3. Alla scoperta di Torino

Il progetto, rivolto alle classi dell’ultimo biennio dell’indirizzo Tecnico Turistico e di Accoglienza turistica, ha come principale obiettivo il potenziamento delle competenze linguistiche (lingue inglese e francese) sulla base delle Indicazioni Nazionali, del Quadro comune europeo di conoscenza per le lingue (QCER) nonché la conoscenza dei luoghi maggiormente attrattivi del capoluogo piemontese (tramite il tour con City Sightseeing) e di importanti realtà museali della città (Museo del Cinema e la Pinacoteca Agnelli). Le visite saranno realizzate con l’accompagnamento di una guida che veicolerà in lingua straniera conoscenze di carattere storico-artistico in una prospettiva interdisciplinare.

4. “Mani in pasta”

Gli studenti DVA del nostro Istituto verranno coinvolti in lezioni pratiche dedicate alla preparazione degli gnocchi in cui si alterneranno i docenti della disciplina Laboratorio dei servizi enogastronomici – settore cucina. L’acquisizione di abilità manuali di base, la corretta manipolazione degli ingredienti a disposizione, la conoscenza delle quantità e delle unità di misura fondamentali saranno gli obiettivi del progetto, pensando agli studenti DVA come a delle risorse anche in un futuro lavorativo, tenendo sempre conto delle peculiarità di ogni studente. L’alternarsi di insegnanti diversi mirerà a fornire agli studenti la possibilità di sperimentare modalità di lavoro differenti verso le quali adottare strategie di adattamento. Il peer tutoring e il cooperative learning saranno le strategie didattiche maggiormente utilizzate all’interno delle attività laboratoriali.

5. “Torino: una città da gustare”

Il Cioccolato, prodotto di eccellenza della città di Torino, coniuga in modo eccellente la storia, il gusto e la grande tradizione dolciaria piemontese che risale al 1560 quando Emanuele Filiberto di Savoia, per festeggiare il trasferimento della capitale da Chambéry a Torino offrì ai torinesi, per ottenerne l’appoggio e il pieno consenso, una tazza di cioccolata calda. Da allora le cioccolaterie e i caffè storici che servono il cioccolato in molteplici sfaccettature - bevande, cioccolatini e tavolette sono diventati i punti di riferimento da conoscere e scoprire grazie agli eccellenti maestri cioccolatieri torinesi.

Il tour porterà gli alunni del primo e del secondo biennio a visitare il Bicerin, la cioccolateria Gobino e la gelateria Fiorio (sede storica dell’incontro tra i Grandi del Risorgimento italiano) e sarà realizzato con il duplice intento: approfondire le conoscenze storiche e quelle di indirizzo alfine di offrire un approccio didattico aperto alla scoperta e finalizzato a destare la curiosità degli studenti sulla storia della loro città con uno sguardo al resto d’Italia.

6. Masterclass: Barman da crociera e Barman bionico: un mondo da scoprire

Lavorare sulle navi da crociera è un obiettivo comune a molti alunni che si avvicinano al mondo della ristorazione nella sezione sala vendita. Viaggiare, conoscere il mondo, confrontarsi con persone di diversa lingua e cultura è un’esperienza unica nel suo genere che però dev’essere presa in seria considerazione per poter essere valutata con oggettività. Ma quali sono i requisiti necessari per poter accedere a questo settore? Quali le conoscenze e le competenze richieste? Quali sono le compagnie di crociera più importanti? Qual è il ruolo del Barman in una nave da Crociera? E come funziona il Barman bionico?