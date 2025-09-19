Onlife, un incontro sull’educazione digitale per genitori ed educatori

Come proteggere la privacy dei più piccoli nell’era dei social e del digitale? Se ne parlerà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 16.30 alla scuola Toscanini di via Tofane 28, a Torino, nell’incontro “Onlife – l’educazione nell’era digitale”.

L’appuntamento, rivolto all’intera comunità educante - genitori, nonni, insegnanti, educatori - si concentrerà in particolare sull’educazione al consenso a casa e a scuola: un tema cruciale per accompagnare bambini e ragazzi a vivere il digitale in modo consapevole e sicuro.

Relatrici dell’incontro saranno Alice Di Leva, pedagogista, e Silvia Di Paola, psicoterapeuta, che guideranno il dibattito con spunti teorici e pratici, offrendo strumenti utili alle famiglie e agli insegnanti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione tramite QR-code. Per ulteriori informazioni è possibile contattare mecpiemonte@associazionemec.it.