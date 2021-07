Mete turistiche da godersi in auto

Sono molteplici gli italiani che si preparano per andare in vacanza con la propria automobile. Questo mezzo di trasporto non solo è utile per spostarsi da una parte all'altra per faccende quotidiane ma viene sfruttato soprattutto per visitare diverse località con grande semplicità ed economia. Si parla di una possibilità molto valida nel momento in cui si desiderano visitare più destinazioni. Un aspetto imprescindibile è ovviamente una buona organizzazione, necessaria per godersi al meglio delle proprie possibilità un tour in autovettura.

Un primo suggerimento, se si pensa di passare una bella gita in vettura, è assicurarsi che sia in ottime condizioni meccanicamente ed elettronicamente. Affinché l'auto risulti sempre efficiente e in ordine, la manutenzione periodica è molto importante altrimenti verrà danneggiata in modo indelebile. I controlli ordinari sono anche necessari per valutare lo stato della vettura e fare in modo che tutti i componenti siano sinergici per ottenere massime prestazioni: sarà essenziale revisionarla costantemente e prima di partire, eseguire un checkup completo così da non imbattersi in spiacevoli inconvenienti.

Località Piemontesi: esperienze inaspettate e incantevoli

Dopo aver effettuato i vari controlli auto, è il momento di scegliere in quali mete turistiche recarsi. Ogni paese italiano possiede un vasto patrimonio turistico che merita di essere visitato. Dalle pianure alle meravigliose colline, dai laghi naturali ai sontuosi monti, il Piemonte è una regione che racchiude tante attrattive, inclusi i paesaggi architettonici di derivazione storica.

La principale città da visitare, prima capitale italiana, è senz'altro Torino. La Mole Antonelliana le fa da padrone perché può essere visibile da ogni angolo della città. Oltre alla sua imponenza, all'interno vi è il prestigioso Museo Nazionale del Cinema di Torino che detiene il primato come museo unico della sua categoria in tutto il territorio italiano.

La regione piemontese inoltre è particolarmente famosa per i suoi beni gastronomici e artistici. Numerosi quartieri o borghi raccontano una storia dove si nascondono numerose sorprese dal carattere affascinante. Ne sono un esempio il Castello di Rivolo, all'interno del quale si trova il più famoso museo contemporaneo d'Italia, la Reggia di Venaria, residenza nobile dichiarata Patrimonio dell'UNESCO.

Per chi desidera invece lasciarsi trasportare da un tour culinario, le zone delle Langhe, del Monferrato e del Roero sono itinerari perfetti che esaltano le papille gustative. I più golosi possono assaggiare il fritto misto piemontese e la tagliata di Fassone, mentre assaporando i ravioli al plin e nocciola tonda si avvertiranno piacevoli note di bosco che richiameranno le foreste piemontesi. Attrezzarsi di portabici potrebbe essere una valida alternativa per tutti coloro che non possono fare a meno della natura, in quanto la famosa strada del Pinerolo ospita un percorso in bici all'insegna del relax.

Il paese chiamato Sestriere è famoso per le varie piste da sci e per le infrastrutture adibite appositamente per l’attività sportiva invernale, dedicate agli sport olimpici. Viceversa nelle stagioni calde, Sestriere risulta una destinazione turistica eccellente per chi ha voglia di farsi scampagnate in motocross o quad fra i sentieri montagnosi tipici del Piemonte.

Una delle meraviglie della natura immerse nel Lago Maggiore sono le note Isole Borromee. Le isole protagoniste sono l'Isola Bella, dove spicca il lussureggiante Palazzo Reale e si possono ammirare i migliori giardini Europei. L'isola Madre, caratterizzata da parchi colorati e dalla presenza di animali in via di estinzione. L'Isola dei Pescatori, adatta per tutti coloro che cercano una vacanza romantica e rilassante.

Sostituzione lubrificante motore: essenziale per viaggiare

Prima di partire ci ricordiamo di fare rifornimento di carburante, mettere a pressione gli pneumatici e aggiungere del liquido refrigerante. Sono diversi gli automobilisti però che si dimenticano di cambiare l'olio alla propria auto prima dell'escursione: consiste nel sostituire quello già presente nel vano motore con del nuovo lubrificante, spesso accompagnato dal relativo filtro. Non è un'attività da trascurare in quanto il lubrificante ha l'arduo compito di tenere fluidi tutti i componenti del motore che senza di esso provocherebbero seri danni a livello meccanico. La sua funzione è quella di purificare, liberare la combustione del carburante e ridurre lo sfregamento degli ingranaggi. Ciò impedirà alla sporcizia di entrare nel motore. Ogni modello di automobile possiede un filtro differente, a seconda della cilindrata e della tecnologia (a immersione, a vite). Oltre a ciò, il lubrificante raffredda e proteggere tutta la componentistica da sbalzi termici, non affaticando il motore a fronte di elevate temperature esterne. È fortemente consigliato avvalersi di professionisti che sappiano effettuare con disinvoltura queste operazioni.

A tal proposito, Euromaster è un'impresa autorizzata e specializzata nella manutenzione auto che garantisce serenità e tranquillità, dispone di personale competente in grado di perlustrare a fondo il veicolo, eseguendo verifiche meticolose attraverso strumenti professionali, presente con una rete di oltre 250 sedi in Italia. Grazie al check up completo e gratuito che gli esperti di Euromaster effettuano, si avrà la certezza di poter viaggiare comodamente senza incorrere in imprevisti. I tecnici di Euromaster rappresentano figure ideali per il cambio olio. Loro si avvalgono di prodotti certificati che risaltano le performance dell'auto, ottenendo ottimi risultati.

Percorrere lunghe ore in autostrada e trovarsi con l'aria condizionata non funzionante è uno dei maggiori incubi degli automobilisti. Allo scopo di evitare questi disagi, basterà recarsi in officine ufficiali per analizzare l'intero impianto di raffreddamento ed effettuare se necessario la ricarica del climatizzatore.

Per non compromettere la sicurezza stradale, sarà opportuno verificare tutto l'impianto elettrico, compresa l'illuminazione (batteria, luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e frecce direzionali).

I centri Euromaster saranno lieti di accogliere chiunque abbia l'esigenza di fare manutenzione per poter partire in completa sicurezza, qualsiasi sia la destinazione. Attraverso il sito internet ufficiale, si troverà la sede più vicina in base alla propria posizione.