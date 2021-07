Tutto pronto a Moncalieri per la festa del Beato Bernardo

Nel 2020 le celebrazioni si erano svolte regolarmente ma in forma più sobria, a causa della pandemia, quest'anno invece Moncalieri si prepara a celebrare il proprio legame con il Beato Bernardo di Baden, santo patrono della città, con un programma di festeggiamenti molto più ampio e partecipato. Un ritorno al passato, quando il Covid non era ancora entrato a stravolgere le nostre vite.

Al calendario liturgico proposto dalla parrocchie di Santa Maria della Scala-Sant’Egidio e del Beato Bernardo si affianca un programma di festeggiamenti che culmina nella rievocazione storico-religiosa della figura del Beato.

Domenica 11 luglio

Ore 10,15: Uscita delle reliquie del Beato dalla Chiesa Collegiata Santa Maria della Scala e Processione per Via Santa Croce, Viale Porta Piacentina, Via Tenivelli, Strada Genova, Strada Villastellone, Via Don Minzoni

Ore 11,15: Santa Messa Solenne (Chiesa del Beato Bernardo) alla presenza della Autorità cittadine; offerta del cero da parte del Sindaco. Presiede Don Paolo Comba, parroco della parrocchia del Beato Bernardo

Lunedì 12 luglio

Ore 9: Preghiera del mattino dei ragazzi dell’Oratorio (Chiesa del Beato Bernardo)

Ore 18: Triduo Solenne (Chiesa del Beato Bernardo) con invito particolare alle Borgate di Borgo San Pietro – Borgo Mercato – Borgata Santa Maria – Carpice – Barauda – Tagliaferro – Tetti Piatti – Tetti Rolle

Ore 21,30: ″Defensor Civitatis” — Rievocazione storico-religiosa (Piazzale Chiesa del Beato Bernardo)

Martedì 13 luglio

Ore 9: Preghiera del mattino dei ragazzi dell’Oratorio (Chiesa del Beato Bernardo)

Ore 18: Triduo Solenne (Chiesa del Beato Bernardo) con invito particolare alle Borgate di Testona – Aquila – Moriondo – Maiole – San Bartolomeo- San Michele – Revigliasco – Maddalena – Moncalvo

Mercoledì 14 luglio

Ore 9: Preghiera del mattino dei ragazzi dell’Oratorio (Chiesa del Beato Bernardo)

Ore 18: Triduo Solenne (Chiesa del Beato Bernardo) con invito particolare alle Borgate di Centro storico – Boccia d’Oro – Santa Brigida – Borgo Navile – Nasi – Borgo Aje – Borgo Vittoria – Borgata Rossi – Palera – La Rotta – Bauducchi – La Gorra – Molinello

Ore 21: Concerto in onore del Patrono (Collegiata Santa Maria della Scala)

Giovedì 15 luglio

Ore 10: Santa Messa solenne nel giorno liturgico del Beato Bernardo (Chiesa del Beato Bernardo) Defensor Civitatis in suffragio per tutti i soci defunti della Società del Rievocazione storico — religiosa Beato Bernardo, con la partecipazione dei ragazzi degli Oratori della Città. AI termine saluto al Patrono della Città da parte dei ragazzi degli Oratori

Ore 11,30: Accoglienza delle reliquie (Collegiata Santa Maria della Scala). Supplica al Patrono alla presenza delle Autorità Civili e Militari cittadine

Ore 21: Santa Messa Solenne concelebrata da tutti i Parroci della Città (Collegiata Santa Maria della Scala). Solenne Benedizione alla Città sul sagrato della Chiesa.