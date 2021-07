Quindici anni dopo la finale di Berlino 2006, spopola sui social la foto della sindaca Appendino allo stadio

Un caso, una coincidenza, una casualità fortuita. Quale che sia l'origine, da stamattina rimbalza sui social e sui cellulari di mezza Torino la fotografia che "DirettaGoal", pagina Facebook di un portale specializzato in calcio e dirette sportive, ha pubblicato nella serata di ieri, celebrando la ricorrenza del 9 luglio, ovvero la data che nel 2006 vide l'Italia trionfare ai Mondiali di Germani.

"Dove eravate quella sera?", chiede la pagina ai suoi utenti, pubblicando uno zoom sugli spalti dello stadio tedesco, dove si notano molti tifosi italiani in festa. Una delle risposte è spiazzante: "Allo stadio di Berlino e direi che questa foto lo prova". A scrivere è Chiara Appendino, sindaca di Torino. Ma soprattutto una dei tifosi che compaiono nell'immagine: trucco tricolore sul viso, sorriso luminoso, bikini con i colori della Nazionale e la scritta "Italia" ad altezza ombelico.

Ed è subito un boom di like e di commenti. Alcuni positivi, altri meno. Ma è la legge dei social. Di certo la prima cittadina conferma la sua passione per lo sport, visto che sempre più spesso ha affidato ai suoi canali social i commenti a eventi positivi per lo sport, non solo torinese. Ultimo, in ordine di tempo, l'accesso di Matteo Berrettini alla finale di Wimbledon. Finale che lo vedrà impegnato domani, a pochi passi da Wembley, dove sarà poi la Nazionale di calcio a sfidare l'Inghilterra per il titolo Europeo.

Ma mentre la scaramanzia impone silenzio (e il Covid prudenza, come dimostra la decisione firmata proprio dalla sindaca per limitare i rischi di assembramento e dunque di contagio per tutto il fine settimana), meglio godersi i ricordi berlinesi di una grande festa di sport. E pure qualche like.