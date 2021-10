L'ITALIA E' CAMPIONE D'EUROPA: battuta l'Inghilterra, a Torino festa in piazza, fuochi d'artificio e caroselli [FOTO E VIDEO]

Dopo 53 anni l’ Italia è Campione d'Europa . Battuta l'Inghilterra a Wembley dopo i calci di rigore. Immediatamente dopo l'ultima parata decisiva di Donnarumma a Torino è scoppiato il delirio : fuochi d'artificio, caroselli in auto, gente che saltava e urlava dai balconi. Una festa azzurra che probabilmente si protrarrà tutta la notte, con i tifosi che hanno subito riempito via Roma e le piazze del centro .

La polizia ha bloccato via Po, rendendo difficile l’accesso in piazza Vittorio. I tifosi si sono quindi riversati a piedi in piazza comunque, per una notte che si prospetta lunga e di festa. Presenti venditori abusivi di lattine di birra, polizia e carabinieri in assetto anti sommossa controllano che non ci siano incidenti. Ovunque tricolori.

Ma in realtà è nelle strade di tutte le città piemontesi che c'è stata un'esplosione di tricolori, fumogeni e trombe, che hanno svegliato anche chi, magari, non è tifoso e non ha seguito la partita in televisione.