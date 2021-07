Dire Donna Oggi su Cusano Tv propone “Minori e famiglie: quali sono gli scenari post pandemia? Le risposte dell'Europa e dell'Italia al disagio giovanile”

L'attualità dell'ultimo anno ci ha consegnato dati allarmanti sulla situazione scolastica e del sistema educativo nazionale ed europeo. Iscrizione nella scuola secondaria in calo, abbandono scolastico prima dei limiti di legge e percentuale di non laureati tra le più alte d'Europa sono solo alcuni degli elementi presi in esame dalle ricerche universitarie e post laurea.

La percentuale di abbandono dell' istruzione terziaria arriva addirittura al 30 per cento in Italia, diversificandosi ovviamente tra le zone rurali e i centri abitati più grandi. Questo triste primato è stato come tutti sappiamo, amplificato dalla Pandemia e dal lungo isolamento, che ha costretto genitori, alunni e insegnanti a rivedere in breve tempo metodologie didattiche e prolungati tempi di impiego delle tecnologie, di cui a volte, le famiglie si sono trovate sguarnite. "Sarà una soluzione temporanea" si diceva, ma il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha esasperato alcune situazioni. Storie di disagio giovanile, di violenza, di bullismo, di sopraffazione e di sfogo nei confronti degli indifesi, secondo meccanismi psicologici profondamente alterati dall'isolamento.

A questi e altri fenomeni la politica e le istituzioni, a livello italiano ed europeo, devono dare delle risposte, elaborare strategie e piani d’azione per limitare la pesante dispersione scolastica e creare tra i giovani e per i giovani, sin da piccolissimi, spazi di condivisione sani e costruttivi. Si proveranno a dare risposte in chiave nazionale ed europea, toccando il tema del Recovery Fund e non solo.

Dire Donna Oggi Tv propone una riflessione con gli ospiti e con l’Europarlamentare della Lega Gianna Gancia, accompagnati dalla consueta conduzione di Gianluca Scarlata. In particolare: Matteo Salvini, Sen. Segretario Lega - Salvini Premier, Alessandra Moretti, Europarlamentare del Partito Democratico. Andrea Morigi, giornalista di Libero. Souad Sbai, scrittice, saggista e giornalista, presidente Acmid Donne onlus e presidente Centro Alti Sudi Averroè, professor Giampaolo Perna, Psichiatra, professore straordinario di psichiatria presso Humanitas University e direttore del dipartimento di neuroscienze cliniche presso Villa San Benedetto Menni ad Albese con Cassano(Como) e in studio: Simonetta Matone, Magistrato e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma. Elisa Saltarelli, giornalista Direttore Prima Pagina.

La trasmissione andrà in onda sabato 17 luglio alle ore 21.00 su Cusano Italia Tv, canale 264 nazionale.