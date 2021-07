Vanchiglia, rapina di gruppo nella notte di sabato: arrestati un diciottenne e un diciannovenne

Sabato notte, poco prima delle 4 un gruppo di 5 persone ha accerchiato e bloccato in via Poliziano due giovani che stavano rientrando dalla serata fuori. L’iniziale insulto si è trasformato ben presto in un’aggressione fisica: uno dei due ragazzi è infatti stato colpito con una testata allo zigomo. In questo frangente un altro membro del gruppo gli ha strappato la collanina d’oro che portava al collo. A raid compiuto, il gruppo si è dileguato in Lungo Dora Siena.

Dopo l’allarme un equipaggio della Squadra Volante che si trovava non lontano è intervenuto e ha visto il gruppo allontanarsi. Alla vista della pattuglia, i cinque hanno diviso le loro strade. In tre, per far perdere le loro tracce, approfittando della vegetazione rigogliosa e dell’ora tarda, hanno scavalcato la staccionata che porta al fiume Dora. In due sono invece stati fermati dagli agenti nonostante il tentativo di fuga: un diciottenne e un diciannovenne, con precedenti di polizia a carico. Per entrambi è scattata l’arresto per rapina in concorso.