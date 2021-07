Lazzareschi lancia la sua "nuova" scuola di teatro Sergio Tofano: "Una bottega dove imparare il mestiere"

Una doppia offerta formativa è la novità che caratterizzerà dal prossimo autunno la Scuola di Teatro "Sergio Tofano" di Torino, con sede a San Salvario, in via San Pio V 33. Due gli ambiti didattici - uno accademico, l'altro ordinario - presentati ieri al pubblico dal nuovo direttore, Luca Lazzareschi, uno dei maggiori protagonisti dei palcoscenici italiani, formatosi con Orazio Costa, Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi.

Il primo percorso si articola in tre anni, di cui i primi due propedeutici (e finalizzati al conseguimento del diploma), il terzo di pratica e perfezionamento. "Sarà aperto ai giovani dai 18 ai 27 anni, che aspirino a fare dell'attore la propria professione - spiega Lazzareschi -. Puntiamo a una maggiore competitività rispetto alle altre scuole esistenti, per questo selezioniamo gli allievi con un'audizione seria, attenta e precisa. Riteniamo di avere tutte le carte in regola per avere maggiori riconoscimenti anche a livello nazionale e non solo territoriale".

Gli spazi della scuola, completamente sanificati e rispettosi delle norme anti-Covid, si articolano in quattro aule, di cui una completamente insonorizzata e utilizzata per i corsi di doppiaggio ed educazione della voce.

Le attività didattiche si svolgono lungo un arco di nove mesi, da ottobre a giugno; al termine di ciascun trimestre è previsto un momento di valutazione da parte degli insegnanti.

"Il nostro corpo docenti - aggiunge Lazzareschi - vuole offrire agli allievi innanzitutto una solida impostazione tecnica, che sta alla base della professione. Nel programma abbiamo anche inserito una materia speciale, la recitazione in versi, che obbliga ogni giovane aspirante attore a una ferrea disciplina".

L’offerta formativa della "Sergio Tofano" è quindi completata dal percorso ordinario di formazione teatrale, aperto a tutti e di durata triennale, cui fa seguito un ulteriore anno di perfezionamento e aggiornamento,

Infine, una sezione didattica è costituita dai corsi di formazione teatrale per ragazzi, suddivisi in due fasce d’età, dai 5 ai 10 anni e dagli 11 ai 15 anni.

La prima finestra per le audizioni al percorso accademico si aprirà il 14 settembre. "Mi sono formato alla Bottega Teatrale di Firenze - conclude Lazzareschi - ed è questa l'idea che voglio portare avanti: una bottega dove tanti artigiani insegnino pratiche diverse, per offrire una conoscenza il più ampia possibile di quanto ora riserva il panorama teatrale italiano".

Tra i collaboratori esterni che interverranno alla "Tofano" nel corso dell'anno, Eugenio Allegri, Sergio Basile, Thea Della Valle, Giuseppe Cederna e Laura Marinoni.