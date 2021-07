Movida, da settembre in Quadrilatero le strisce gialle-blu per i residenti

“Finalmente, dopo tanti anni di richieste, i residenti del Quadrilatero hanno strappato una mezza promessa ai tecnici del Comune: da settembre il 50% delle strisce blu della zona diventeranno gialle-blu". Così la consigliera comunale di Forza Italia Federica Scanderebech, dopo la discussione in Commissione Trasporti della petizione di iniziativa popolare che chiedeva l'istituzione di parcheggi riservati ai residenti nel Quadrilatero Romano.

“In pochissime settimane - ha sottolineato il primo firmatario Basilio Barbieri - e nonostante il lockdown, abbiamo raccolto circa 500 adesioni".

"A causa della movida notturna e dei numerosi clienti dei ristoranti - avevano spiegato gli abitanti del quartiere durante la presentazione della petizione- non riusciamo a trovare parcheggio per le auto". Addirittura, quelli censiti dai servizi di viabilità del Comune sono poco più di una cinquantina nell’area di Quadrilatero compresa tra via della Consolata , via Corte d’Appello, via Sant’Agostino e piazza Emanuele Filiberto. Insomma per i residenti – che lamentano anche i molti posti riservati alle forze dell’ordine e all’ASL – il parcheggio risulta non solo problematico ma pressoché impossibile.