Inquinamento terreni Salbertand, la procura apre inchiesta

E' aperto in procura a Torino un procedimento sulle condizioni ambientali di un terreno nella zona di Salbertrand, in valle di Susa, dove sono previsti, in futuro, dei lavori collegati alla costruzione del Tav.

Il fascicolo era stato aperto - per violazioni delle norme in materia ambientale - nel 2019, quando la zona era stata messa sotto sequestro dalla guardia di finanza (l'anno successivo arrivò il provvedimento di dissequestro).

Il Comune di Salbertrand nei giorni scorsi si è costituito in qualità di persona offesa facendo presente, secondo quanto si è appreso, che alcune rilevazioni più recenti hanno portato alla scoperta di cromo esavalente nella falda freatica. L'area potrebbe essere quella destinata alla fabbricazione dei conci per il cantiere Tav.

"Abbiamo chiesto di svolgere ulteriori approfondimenti. La situazione non può essere sottovalutata". E' quanto ha detto Roberto Pourpour, sindaco di Salbertrand, in merito al procedimento giudiziario sull'inquinamento dei terreni su cui dovrebbe essere realizzata un'opera di appoggio al Tav. Il sindaco, che oggi è stato ascoltato dalla commissione trasporti del Consiglio regionale, osserva che una serie di rilevazioni eseguite da una società specializzata per conto di Telt hanno portato alla scoperta di valori di cromo esavalente fuori norma nella falda freatica.

"La zona in questione - ha aggiunto - è a rischio idrogeologico ed è in parte interessata da una frana. Non è da trascurare neppure l'incidenza della contaminazione da amianto, visto che in uno dei punti sotto osservazione sono stati registrati valori assai elevati".