Torna l'estate culturale a Sauze di Cesana, dal teatro al concerto di Fresu e Daniele Di Bonaventura

Dopo il grande successo dello scorso anno, Sauze di Cesana riparte con tre nuovi appuntamenti estivi all'aperto, organizzati in collaborazione con l’Unione Montana Comuni Olimpici, nel contesto della manifestazione Borgate dal Vivo, in collaborazione con Assemblea Teatro e Cinedehors e con il supporto dell’Associazione Amici di San Restituto.

Filo conduttore della programmazione, il sogno.

Si parte venerdì 30 luglio, ore 21, in piazza del Municipio (via Principale 25) con lo spettacolo Il piccolo principe, tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupery e allestito da Assemblea Teatro.

Con la regia di Renzo Sicco, la voce narrante di Gisella Bein e i disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi, si racconterà la storia dell’incontro, in mezzo al deserto, tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe, arrivato sulla terra dallo spazio. Una fiaba intramontabile, ancora oggi, che poeticamente affronta con leggerezza temi cruciali come il senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia.

Giovedì 12 agosto, ore 21, sarà la volta del cinema all’aperto con la proiezione del film Il vento fa il suo giro, di Giorgio Diritti, evento organizzato in collaborazione con l’associazione Cinedehors. Un film di montagna e sulla montagna basato su una storia realmente capitata a Ostana, in valle Po, e osservata dallo sceneggiatore Freddo Valla (il cui film Bogre è da pochi mesi arrivato sugli schermi).

Martedì 24 agosto l'evento clou: a salire sul palco, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in un concerto speciale. I due artisti dialogheranno in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dalle atmosfere mediterranee. Un incontro, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti live, qui riproposto per un appuntamento unico.

Le iniziative estive si chiuderanno domenica 12 settembre, alle ore 11, con l’appuntamento al Pian della Milizia per il ricordo degli uomini dell’equipaggio di Miss Charlotte, nel 77° anniversario della tragedia.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e nel rispetto delle norme anti-Covid; in caso di maltempo, si terranno nella Chiesa di San Restituto.

"Abbiamo voluto, anche quest’anno, predisporre un cartellone di iniziative per i residenti della nostra valle e per i turisti che hanno scelto le montagne olimpiche come meta per le loro vacanze - ha dichiarato il sindaco di Sauze di Cesana Maurizio Beria -. Una scelta che porta nel cuore delle nostre bellissime montagne eventi e momenti che permettono di innalzare lo spirito. Un’unione, non solo ideale, tra la purezza dell’ambiente per molti versi ancora incontaminato e l’intensità dell’arte nella sua dimensione più vera: la musica, il cinema, la poesia e il teatro. Mancherebbero la pittura e la scultura, ma credo che i panorami che si aprono ai nostri occhi, i profili dei nostri monti, la sintetizzino perfettamente".

“La scelta di organizzare un’estate così ricca è anche il nostro segno di speranza per mesi non facili sia per chi ha vissuto in montagna sia per chi passerà qui le sue vacanze. Una celebrazione della fine di un tempo doloroso e difficile che speriamo davvero di esseri lasciati alle spalle – ha proseguito Beria -. Il filo conduttore di queste iniziative la trovo in quella frase di Walter Bonatti che recita: chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna. E credo che il nostro contributo per continuare a sognare, a lottare, a trovare una ragione per andare avanti, nonostante tutto, possa passare anche in questi momenti: di poesia, di magia, di sentimento. Credo che solo continuando a sognare e a sentire, questi posti e le persone che ci vivono e o ci passano, si possa arrivare a quell’armonia che talvolta dimentichiamo di cercare".