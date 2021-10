Tav, l'Unione Montana Valle di Susa ascoltata questa mattina in Regione

Anche l'Unione Montana Valle Susa è intervenuta questa mattina nell’audizione della Commissione regionale Trasporti, chiesta dal consigliere Daniele Valle, avente come oggetto la questione smarino del cantiere TAV Torino-Lione. A rappresentare l’Unione, il Presidente Pacifico Banchieri e i due tecnici Luca Giunti e Alberto Poggio.

“Pare molto probabile – ha affermato il Presidente Banchieri – che buona parte dello smarino del tunnel di base, il cui sito individuato per il deposito era Salbertrand, verrà trasferita nella piana di Susa, in zona autoporto. Questo ci preoccupa molto sotto gli aspetti sanitario, ambientale e viario, perché si parla di polveri di cantiere, che viaggeranno su camion per le nostre strade e sull’autostrada, per diversi anni”.

Ha proseguito ancora Pacifico Banchieri: “Abbiamo già chiesto da tempo la Verifica di Impatto Sanitario (VIS), oltre alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA); purtroppo Regione e Ministero non ci hanno mai risposto”.

Preoccupazioni espresse e ribadite in audizione sia dai due sindaci interessati, Pier Giuseppe Genovese (Susa) e Roberto Pourpour (Salbertrand), che, con l’ausilio di dati, dai due tecnici dell’Unione Montana Valle Susa.

“Continueremo a chiedere risposte e certezze su cosa accadrà sul nostro territorio nei prossimi anni - ha concluso il Presidente Banchieri -. Inoltre scriveremo al Ministro dei Trasporti per avere l’occasione di un incontro in cui esprimere problematiche e preoccupazioni”.

"Come primo dato sconcertante, è emerso il silenzio opposto dalla Regione alle ripetute richieste ufficiali avanzate dalle amministrazioni locali, preoccupate dall’assoluta mancanza di rassicurazioni sulla realizzazione della Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Impatto Sanitario, successivamente alla ricollocazione del cantiere per lo smaltimento dello smarino da Salbertrand a Susa. Silenzio reso ancora più assordante dall’assenza dell’Assessore Gabusi in aula oggi", ha detto la consigliera regionale Francesca Frediani del Movimento 4 Ottobre.

Infine, Mauro Fava (Lega Salvini Piemonte): "La Torino-Lione è necessaria allo sviluppo del nostro territorio: è giusto ascoltare e venire incontro alle richieste che provengono dai Comuni valsusini, ma non possiamo permetterci ulteriori rinvii ai cantieri".