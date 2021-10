La Juve riparte da Allegri, i tifosi gli chiedono la Champions. Dybala il più applaudito

I bianconeri si sono ritrovati attorno alle ore 10 di oggi, mercoledì 14 luglio, per dare il via ufficiale alla stagione 2021-2022. Non c'erano ovviamente i nazionali e i campioni d'Europa azzurri, che raggiungeranno il gruppo più avanti e nel giorno del raduno tanti gli applausi e i cori riservati al tecnico bianconero, ritornato dopo due anni alla guida della squadra. " Mister, portaci sul tetto d'Europa ", hanno urlato i sostenitori. In camicia bianca, l'allenatore toscano ha ricambiato il saluto con un gesto della mano prima di entrare al JMedical, dove si stanno svolgendo le visite mediche dei calciatori.

Dybala applauditissimo

L’applausometro del raduno bianconero ha avuto comunque un vincitore quasi incontrastato: Paulo Dybala. L'argentino è (per ora) rimasto e non disputando la Coppa America si è messo subito a disposizione di Allegri. In tantissimi lo hanno fermato, chiedendogli di firmare autografi e fare foto: “Sei il numero uno, sarà il tuo anno”, lo hanno acclamato i tifosi.

Un suo ritorno ad alti livelli, dopo i tanti problemi (fisici e non solo) dell'ultima stagione è una delle armi su cui punta la Juve per tornare a primeggiare in Italia ed essere protagonista in Europa.