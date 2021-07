Damilano incontra l'Ascom: "Da qui passa la ripartenza"

" Ascoltare, imparare, cercare insieme soluzioni per ripartire. Ogni incontro diventa una tappa fondamentale del viaggio di Torino Bellissima. Quello di oggi con l'Ascom è stato fondamentale per mettere ancora di più a fuoco le esigenze di una categoria chiave per la città ", ha scritto Damilano sulla sua pagina Facebook.

"Con i rappresentanti delle categorie dell’Ascom guidata da Maria Luisa Coppa c’è stato un prezioso confronto sulle strade per ripartire, in una città che rivendica più attenzione al decoro urbano, più sicurezza, meno burocrazia e una gestione della macchina amministrativa più a misura di imprenditore", ha aggiunto il candidato sindaco del centrodestra. "Donne e uomini che sono il cuore di Torino e nel suo futuro vogliono il rilancio del turismo e dei grandi eventi, lo sviluppo del polo fieristico e congressuale, una spinta all’enogastronomia come richiamo internazionale e il rilancio dei mercati. Per loro da qui passa la ripartenza di Torino".