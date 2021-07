I carabinieri della compagnia di Venaria sono al lavoro per identificare i componenti del gruppo di giovani che nella notte tra venerdì e sabato, in corso Nazioni Unite a Ciriè, ha picchiato un 50enne dopo un banale diverbio in strada.

L'uomo, un autotrasportatore residente in città, è stato colpito anche con un cric. Ha riportato diverse fratture ed è stato ricoverato in condizioni gravi in ospedale: non è in pericolo di vita, anche se lo attende una lunga convalescenza.