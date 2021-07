Damilano: "Facciamo tornare Torino dove merita"

"La Ripartenza è esattamente la grande opportunità che abbiamo di fronte, come Paese, come territorio, come città. Direi anzitutto come città, perché la ripartenza non può essere calata dall'alto, ma deve vivere come Ricostruzione di una comunità". Così, sulla sua pagina Facebook, il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, intervenuto a Bari alla festa per il nuovo sito 'La Ripartenza' di Nicola Porro.

"Nel caso di Torino, ripartire vuol dire tornare dove la città merita, nella rete delle eccellenze globali - ha aggiunto Damilano - Portare Torino nel mondo, per portare il mondo a Torino e renderla di nuovo Bellissima. È più di un programma, è il compito storico che ci attende".