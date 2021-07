Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus: al via la selezione per il segretario generale

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus indice una selezione per l'individuazione del Segretario Generale della stessa Fondazione, ente senza scopo di lucro partecipata, tra gli altri, dalla Regione Piemonte e Città di Torino e riconosciuta dal Ministero della Cultura quale Centro di Produzione di Teatro di Innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

La Fondazione TRG Onlus ha sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 266 e gestisce in esclusiva la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. L’edificio, di proprietà della Città di Torino, è concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione, in base ad una convenzione di durata decennale, rinnovata il 5 giugno 2016.