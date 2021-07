Comunali, Tresso presenta Torino Domani: "Vogliamo rinnovare il centrosinistra" [FOTO]

Arrivato secondo alle Primarie, a meno di 300 voti dal capogruppo del Pd, spiega che questo nuovo progetto politico " ha come obiettivo di rinnovare il centrosinistra, partendo dalle istituzioni. Torino Domani è l'esito di un percorso nato un anno con l'esperienza di Capitale Torino, a cui volevamo dare seguito mettendo in rete provenienze e sensibilità diverse, portando di nuovo la partecipazione al centro della politica ".

Casacci non si candida: "Il gioco dell'artista testimonial lo abbiamo già visto"

Tra i sostenitori della prima ora del progetto il fondatore dei Subsonica, Max Casacci, che però non si candida. "Al momento - ha risposta alla domanda diretta sulla sua candidatura - no. Ci sono persone intimorite a scendere in campo in un ambito che non sentono proprio: io sento di rappresentare energie spontanee che hanno dato molto a Torino e sono distanti dalla politica, ma che hanno progettualità da spendere". "Il gioco dell'artista testimonial - ha aggiunto - lo abbiamo già visto, meglio ci fossero dei signori nessuno".