Ipotesi Green Pass ad agosto per bar e ristoranti al chiuso, in autunno per i bus

Un primo step ad agosto, per l'accesso a bar e ristoranti al chiuso e un altro, in autunno per i trasporti. È l'ultima ipotesi circolata sul green pass, la carta verde che certifica l'immunizzazione dal covid 19 che il governo italiano si appresta a regolare con un decreto che verrà firmato nelle prossime ore sulla spinta dell'aumento dei contagi dovuti alla variante Delta.