Cuba, Grimaldi (LUV):"Embargo vendetta, il Piemonte convochi subito il Comitato di solidarietà"

“L'ultimo bollettino pubblicato dalle autorità sanitarie cubane parla di 6.460 nuovi contagi e 65 morti nella sola giornata di sabato scorso, di 1.888 nuove infezioni nella provincia di Matanzas, 763 a L'Avana e 620 a Ciego de Avila. Un Paese che ha creato più di un vaccino contro il Covid-19 e che ha inviato le sue Brigadas di medici e operatori proprio qui in Italia, nel momento più duro, non riesce a vaccinare la popolazione perché non dispone di siringhe, cateteri cardiaci, gel per le ecografie, ossigeno, ventilatori e medicinali, materiale che non può raggiungere il Paese a causa dell'embargo imposto dagli Stati Uniti e tuttora in vigore nonostante l'emergenza sanitaria. È una violenza insopportabile che dura da 60 anni e che oggi appare solamente vendicativa” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.

“Attualmente, nonostante il cambio di Presidenza negli Stati Uniti, tutte le 240 misure e sanzioni a Cuba firmate da Trump restano valide e l'isola è ancora nella lista dei Paesi che 'favoriscono il terrorismo'” - prosegue Grimaldi. - “Qualcuno ha osato addirittura gettare l'ombra del sospetto sulle motivazioni che avrebbero portato qui la Brigata Henry Reeve lo scorso aprile. Ma ora basta: il 23 giugno l’Assemblea dell’ONU ha ratificatoche l’embargoè illegale e deve cessare; ho chiesto con un ordine del giorno alla Regione di fare appello al Governo italiano affinché si schieri contro il perdurare di questa assurda ingiustizia e intervenga in aiuto del sistema sanitario cubano e dei suoi operatori, e di convocare essa stessa il Comitato di solidarietà, per organizzare una raccolta di fondi, beni e servizi da destinare al sostegno della popolazione cubana”.